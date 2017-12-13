, 69 просмотров На борту самолета Москва-Екатеринбург, по неподтвержденной информации, произошла разгерметизация салона В момент аварии воздушное судно находилось на высоте 11 километров. Об этом сообщили журналисты "РЕН ТВ" со ссылкой на собственные источники. Лайнер, по их сведениям, снизился до высоты трех километров и сумел благополучно приземлиться в месте назначения. Пресс-секретарь Кольцово Андрей Клименских в разговоре с URA.RU сообщил, что аэропорт работает в штатном режиме, никаких сообщений об авариях не поступало.