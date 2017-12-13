, 72 просмотра Родители женщины, которая не могла вернуться домой в Испанию из Екатеринбурга, собираются подать в суд на ФМС Слушать С 12-летней дочерью Яна в июне приехала в наш город в гости к родственникам, но по пути потеряла российский паспорт, документ восстанавливали месяц, за это время у ребенка закончилась виза. В ФМС женщине не помогли. В итоге ей выдали паспорт, но ее дочь в московском аэропорту отказались выпускать из России. Яна смогла вернуться в Испанию на месяц позже, чем рассчитывала. Решить проблему ей помогли юристы, - рассказал отец пострадавшей Виктор ДрягинПосле возвращения в Испанию Яну уволили за прогулы. Родственники пострадавшей хотят получить компенсацию за моральный и материальный ущерб.