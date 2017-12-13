, 59 просмотров Пешеходную зону на улице Антона Валека предлагают назвать в честь известных меценатов Агафуровых Они жили в конце XIX – начале XX веков и были крупными предпринимателями. В их доме в центре города сейчас располагается музей Агафуровых. Его представители предложили назвать пространство между улицами Сакко и Ванцетти "Сквер имени Купцов Агафуровых". Здесь находится сам дом-музей меценатов, школа №69 и музыкальный колледж. Торговый дом братьев Агафуровых был создан в конце XIX века и достиг расцвета к 1913 году. В 1919 году братья эмигрировали в Харбин.