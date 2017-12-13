, 63 просмотра Региональное отделение "Всемирного русского народного собора" предлагает переименовать Свердловскую область без референдума Для этого достаточно обратиться в областное Законодательное собрание с инициативой о переименовании. Депутаты могут самостоятельно указать в Уставе новое название Свердловской области. Большинство участников собора предложили назвать область Уральской. Меньшая часть выступает за другие варианты, например, за Екатеринбургскую область. Возможно, Епархия Екатеринбурга поднимет вопрос переименования к столетию расстрела царской семьи, пишет портал 66.RU. Ранее сообщалось, что 18 марта власти вместе с выборами президента могут провести референдум по переименованию области.