, 58 просмотров "Государственная корпорация по организации воздушного движения" подтвердила факт разгерметизации салона самолета на рейсе Москва-Екатеринбург Ранее об этом сообщили журналисты Рен-ТВ. В комментарии агентству URA.RU представители госкорпорации рассказали, что разгерметизация салона самолета Airbus А319 произошла над Муромом на высоте 11 километров. Диспетчеры обеспечили снижение самолета до 3 050 метров. На этом эшелоне пассажиры в салоне могут находиться без кислородных масок при разгерметизации. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Кольцово. Авиакомпания, которая выполняла перелет, не называется. Причины нештатной ситуации выяснят специалисты.